Ndoye, è sfida fra Inter, Juventus e club esteri. La richiesta del Bologna e i bonus per il Basilea

Il gol segnato contro la Germania è stato il coronamento di una fase a gironi da sogno per lache, soltanto nei minuti di recupero e per colpa del gol di Fulkrug non ha consegnato agli elvetici il primo posto nel girone A degli Europei 2024. Eppurequesta edizione del più importante trofeo continentale per nazioni se lo ricorderà a lungo anche perché può essere considerato di fatto il prolungamento della magica stagione vissuta con ile che ha riportato il club emiliano in Champions League. Una stagione che, come per tanti suoi compagni, ha acceso le sirene del mercato attorno a lui che, oggi, è

Su di lui in Serie A hanno infatti messo gli occhi da tempocon il club nerazzurro che ha addirittura mandato in spedizione in Germania il vice-direttore sportivoper visionarlo dal vivo. Non ci sono però soltanto i due top club italiani sullo svizzero classe 2000. Come confermato dal suo entourage Lodovico Spinosi, infatti:. E quella più importante resta quella del

Ilsa di avere fra le mani un gran talento e,A differenza diche ha una clausola rescissoria già presente nei suoi accordi, infatti, per trattare per Ndoye bisognerà sedersi attrono a un tavolo con il ds Sartori per trattarne l'addio. E con la Champions conquistata e con una proprietà che non ha bisogno di incassare,Un prezzo che tiene in considerazione anche dei bonus che il Bologna dovrà garantire al Basilea. Per portarlo in Italia nel 2023 Sartori pagò 9 milioni di euro facendogli firmare un contratto in scadenza 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo annuale. A queste cifre. peròNel frattempo Ndoye si giocherà con l'Italia il passaggio ai quarti di finale degli Europei. La lista dei club interessati non potrà che crescere.