Nessuno vuole lasciare l'Inter, ma qualcuno andrà via. Qualcuno d'importante. Un big.; una situazione simile a quella di un anno fa, quando in un'estate sola sono andati via Hakimi e Lukaku.- Oggi si parla di Bastoni, Skriniar e Lautaro. Tre giocatori che uno dopo l'altro hanno giurato amore all'Inter e vorrebbero rimanere a Milano.postato sui social quando si è iniziato a parlare di un interesse del Tottenham di Conte per lui,: "Ho un contratto con l'Inter e sono felice qui" ha detto lo slovacco; "Di mercato non mi è stato detto nulla, vorrei rimanere qui" sono le parole dell'argentino dopo il 3-0 all'Italia.Eppure, qualcuno se ne andrà. La PremierLeague li ha puntati tutti e tre:che dopo il cambio di proprietà è pronta a rinforzarsi sul mercato. E lì dietro ha già perso Rudiger e presto andrà via anche Christensen.di Simeone, che l'aveva trattato già prima che arrivasse all'Inter. Tre nomi, un sacrificio da fare sul mercato. Vendere per comprare, anche andando contro la volontà dei giocatori.