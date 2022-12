Sandro Nesta, nel corso dell’intervista al Corriere dello sport, in tackle per difendere Cristiano Ronaldo: "Io metto ancora Cristiano nei migliori. Penso che ci sia stato un po' di accanimento su di lui. Credo che la critica sia giusta, ma poi c'è l'accanimento da parte di qualcuno che diventa invidia. Io ho un rispetto infinito per Cristiano Ronaldo anche se, diciamo la verità, ha fatto malino in questo Mondiale però ha 38 anni. Io a 38 anni facevo una partita al mese perché ero fritto perciò penso che meriti più rispetto".