Carlos Zambrano contro Neymar. Il difensore del Perù si scaglia contro il fuoriclasse del Brasile dopo il ko in Copa America dei peruviani, arrivato per un rigore molto dubbio concesso alla Seleçao. Queste le sue parole a La Banda del Chino: "È un grande giocatore, uno dei migliori al mondo, ma per me è un vero pagliaccio. Sa bene quello che ha fatto in campo, è un grande giocatore ma cercava il contatto. Si è tuffato quattro o cinque volte in area per spingere l'arbitro a fischiargli un rigore e alla fine ha raggiunto il suo obiettivo: ha conquistato due rigori inesistenti".