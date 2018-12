Stefano Pioli dovrà fare a meno di Vitor Hugo, squalificato per somma di ammonizioni dopo il giallo guadagnato nella partita contro la Juventus, nefasta a livello personale per l'errore sul gol di Bentancur e non solo. La Fiorentina, in cerca della prima vittoria stagionale, potrebbe dare una nuova opportunità a Federico Ceccherini, già schierato al centro della difesa a Bologna, quando a mancare fu l'infortunato German Pezzella, con il quale dovrebbe condividere il reparto a Reggio nell'Emilia.