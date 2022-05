Matthias Ginter torna a casa. Il difensore tedesco, 28 anni, lascerà il Borussia Mönchengladbach e si trasferirà al Friburgo, club in cui è cresciuto e che aveva lasciato nel 2014 per tentare l'avventura nel Borussia Dortmund. La firma, secondo le informazioni riportate da Sky Sport DE, arriverà già nei prossimi giorni: Ginter, che era stato anche obiettivo dell'Inter, si libererà a parametro zero.