Christopher Nkunku non chiude all'addio all'RB Lipsia, ma non ci saranno scontri: "Essere nei pensieri dei grandi club è molto lusinghiero, ma anche il fatto che il Lipsia stia facendo di tutto per trattenermi lo è - ha detto a RMC Sport -. Non mi scontrerò con il mio club quest'estate, non c'è motivo. Se arriverà una buona offerta per me e per il Lipsia, valuteremo. Ma in ogni caso, se dovessi restare un anno in più sarei altrettanto felice. Non ci sono preoccupazioni". Su Nkunku c'è anche l'interesse del Milan.