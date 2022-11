E non perché lo diciamo noi.Bisogna essere un po' visionari, in fondo, per archiviare rapidamente un obiettivo enorme come la conquista di una semifinale di Champions League e immaginare nello stesso momento un progetto nuovo di zecca, rivoluzionario, per riportare le Aquile alla loro antica e storica grandezza.e di schema prestabilito. Da strepitoso fantasista capace di cogliere linee di passaggio invisibili all'occhio del comune mortale,una volta raccolta l'eredità di Felipe Vieira. E resistendo alle pressioni di piazza e a quelle interne al suo stesso consiglio di amministrazione,, assolutamente avulso al contesto portoghese ma capace di incidere da subito con una proposta di gioco convincente e assolutamente al passo coi tempi.- Un gioco moderno, arioso e interpretato al meglio dai giocatori di grande qualità che il Benfica gli ha messo a disposizione:Nasce così l'inaspettato (e in parte fortunoso) primato in extremis nel girone di Champions davanti a una corazzata come il Paris Saint-Germain e lo strapotere tecnico esibito nel doppio confronto con la; che punta sull'usato sicuro piuttosto che basare la propria rinascita sui giovani., pensando che si tratti di un mero esercizio di retorica. Vincere non può essere l'unica cosa che conta e il Benfica e Rui Costa ci stanno spiegando il perché.