Tuttosport individua i primi tre obiettivi dell'Inter sul mercato, uno per reparto: in difesa Darmian (in scadenza di contratto col Manchester United), a centrocampo Gundogan (Manchester City) e in attacco Malcom (Barcellona). Quest'ultimo sarebbe il preferito per il dopo Perisic davanti a Bergwijn (PSV) e a De Paul (Udinese).