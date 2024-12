AFP via Getty Images

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, ha parlato a Mediaset nel prepartita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Fra i temi trattati c'è stato anche quello, importantissimo della scelta dell'allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri al termine della stagione e per cui proprio l'attuale allenatore, che si è auto-definito "un tragettatore" è considerato un importante consigliere.



TEMPI E PRIORITA' - Il ds giallorosso è stato chiaro nel confermare che i tempi della scelta non saranno brevi, ma neanche lunghi dato che c'è la volontà di far conoscere la scelta molto prima dei 6 mesi che ci separano dalla fine della stagione. Non importa la nazionalità, ma la priorità verrà data ad un tecnico che conosce già molto bene la Serie A .

- "Non faremo un annuncio entro capodanno. Non vogliamo aspettare sei mesi, ma ci vogliamo prendere il tempo per fare una buona scelta. Guardiamo tutti, italiani e non, ma la conoscenza della Serie A sarà importante nella scelta".