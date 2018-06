Ai margini dell'evento 'Di padre in figlio', ha parlato Massimo Oddo, ex allenatore dell'Udinese: "Non credo che l’arrivo di Ancelotti colmi il gap con la Juventus, anche prima non c’era uno scarso sulla panchina - le sue parole -. Può essere un valore aggiunto per le ambizioni, che crescono. Si parte da una base solida, cioè il tecnico forte, poi servono i giocatori".