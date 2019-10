Martin Odegaard, centrocampista della Real Sociedad, di proprietà del Real Madrid parla di un suo possibile ritorno alla Casa Blanca: "Ho un contratto con il Real Madrid. A volte mi scrivono e mi dicono come mi vedono. Ora si sono congratulati con me per questo inizio di campionato, mi hanno detto che sono contenti di me. L'idea è di rispettare il prestito di due anni. Sono felice in questa squadra e voglio continuare qui fino alla fine del prestito" le parole riportate da eurosport.