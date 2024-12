Getty Images

Okafor salta Milan-Stella Rossa: le condizioni dell'attaccante

Daniele Longo, inviato

24 minuti fa



Niente Milan-Stella Rossa nella sesta giornata di League Phase in Champions per Noah Okafor, attaccante svizzero dei rossoneri. L'ex Salisburgo, arrivato nell'estate del 2023, non sarà della partita a causa di una lombosciatalgia che non gli ha permesso di prendere parte nemmeno alla rifinitura del giorno precedente.



Okafor, che ha sottratto a Leao il posto da titolare a sinistra in alcune occasioni in stagione, ma ultimamente è tornato a rappresentare per Fonseca un'alternativa al portoghese, un gol e due assist in quindici presenze stagionali.