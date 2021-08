Decima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo. Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi.





Canoa sprint: Samuele Burgo tra gli uomini e Francesca Genzo tra le donne si qualificano alle semifinali nel K1 1000 e 200 metri rispettivamente.



Tiro a segno: niente finale per gli azzurri Chelli (14°) e Mazzetti (16°) nella pistola 25 metri, De Nicolo (19°) e Bacci (30°) nella carabina specialità 3 posizioni.



Pallavolo: l'Italvolley femminile perde con gli Stati Uniti per 3 set a 2 (25-21, 16-25, 27-25, 16-25, 12-15).



Pallanuoto: il Settebello pareggia 5-5 con l'Ungheria nell'ultima partita del girone, che qualifica l'Italia ai quarti di finale: appuntamento a mercoledì contro i campioni olimpici in carica della Serbia.



Atletica leggera: il greco Miltiadis Tentoglou vince la medaglia d'oro nel salto in lungo con 8,41 metri, stessa misura del cubano Juan Miguel Echevarria che deve accontentarsi dell'argento per via della seconda misura inferiore (8,09 contro 8,15). Bronzo all'altro cubano Maykel Masso (8,21), ottavo posto per l'italiano Randazzo (7,99).

Le italiane Dalia Kaddari e Gloria Hooper si qualificano alle semifinali dei 200 metri.

Semifinale anche per Gaia Sabbatini nei 1500 metri, eliminata invece Federica Del Buono.