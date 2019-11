L'omicidio del capo ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, 'Diabolik', è ancora senza colpevoli. In molti sapevano dell'esecuzione, ma nessuno si è opposto, nessuno lo ha aiutato. Chi lo ha ucciso, ad agosto, sapeva che non avrebbe dovuto pagare, e non ci sarebbero state ripercussioni.



IL TERZO SOSPETTATO - Come riporta il Tempo, non solo il palo e il killer vestito da runner: c'era un terzo individuo sulla scena del crimine, che ha garantito la fuga dell'assassino su un Liberty immortalato dalla telecamere della zona. I dettagli e i tasselli sono sempre di più, ma il nome dell'assassino manca ancora: di certo tutto è stato programmato alla perfezione, da professionisti.