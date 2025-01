Opta - Club Brugge-Juventus entra nella storia per un dato

AFP via Getty Images

è statotra quelli andate in scena nella serata di martedì 21 gennaio in Champions League. Un match senza reti, ma soprattutto senza emozioni tra due squadre che non sono mai riuscite ad alzare né il ritmo né il livello di una gara da diagramma decisamente piatto. Un pareggio amaro, per la Juve, e che complica il sogno di accedere direttamente agli ottavi di finale, non quello di strappare un pass per i playoff, per i quali la qualificazione è ormai aritmetica.come una delle partite più minimaliste degli ultimi anni., un dato che non si vedeva dal match tra Lille e Bayern Monaco disputato il 23 ottobre, come riporta Opta.

Mignolet; Sabbe (dal 69' Seys), Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi (dal 90' Meijer), Vanaken, Tzolis (dal 78' Vetlesen), Jutgla (dal 69' Nilsson). All. Hayen.Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz (dal 76' Thuram), Locatelli; Weah (dal 65' Conceicao), Koopmeiners (dal 76' McKennie), Mbangula (dal 65' Yildiz); Nico Gonzalez (dal 76' Vlahovic). All. Motta.ARBITRO: Benoit Bastien (FRA)AMMONITI: 38' Koopmeiners (J), 77' Conceicao (J)ESPULSI: /NOTE: 0' di recupero pt, 3' di recupero st