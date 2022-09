Avanti insieme.Dopo la sconfitta contro il Benfica c'è stato un confronto con la società, per analizzare quello che non va e quello che si può e deve migliorare, ma non è stato lanciato nessun ultimatum. La fiducia è stata confermata, le parti hanno però concordato sulla necessità di svoltare, di cambiare marcia. A partire dalla sfida di domenica in casa del Monza, in programma alle 15.La Juve vista fin qui non ha né capo né coda, è aggrappata alle giocate dei singoli. Le idee sono poche, non c'è una intelaiatura di gioco e soprattutto manca un'identità.Perché così c'è il forte rischio di gettare al vento la stagione. Nelle ultime 7 partite è arrivata una sola vittoria, in casa contro lo Spezia,scenario che porterebbe a una profonda emorragia dei conti, e complicare irrimediabilmente la corsa allo scudetto.Allegri ha un lungo contratto, da 7 milioni di euro più bonus fino al 2025, ma la Juve ha capito che l'aspetto economico non può essere un motivo valido per tenere un allenatore che non funziona.. In tal caso non è da escludere l'arrivo sulla panchina di un traghettatore (resta in piedi la promozione di Montero, allenatore della Primavera) per poi ripartire da giugno con una nuova guida.L'ex ct azzurro, alla Juve dal 2011 al 2014 al momento sta bene a Londra, ma in caso di proposta bianconera farebbe più di una riflessione. Soprattutto se tra i dirigenti dovesse cadere qualche testa.