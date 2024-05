Palermo, forse qualcuno dovrebbe chiedere scusa a Corini (e intanto spunta Inzaghi)

Non siamo degli avvoltoi.(anche perchè, non ne avremmo motivo). Sarebbe stato sin troppo semplice scrivere qualche riga dopo la batosta interna contro la Reggiana, ma un secondo passo falso in quel di La Spezia - ancor più grave per i risvolti del postpartita -. Che non può che essere valutata anche in questa sede.Si diceva,, il tallone d'Achille di una squadra che, con la giusta guida, avrebbe potuto dire la sua nella cavalcata verso la massima serie. Ma. I tre punti in cinque partite non pongono Mignani nella strada giusta verso la riconferma, anzi.e, sempre per restare in tema, le colpe non sono tutte sue.

E allora. Massacrato, semplicemente. Da tutti, chi più chi meno. Vuoi vedere che il problema non era lui?Ecco perchè, appare sempre più evidente che sarebbe il caso di, mettendo le basi a quello che sarà. Con tante certezze e pochi dubbi, poche scommesse. Sul campo e in panchina, dove: per un super Palermo, servirà un super Pippo.