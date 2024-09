Alessiocommenta ai microfoni di Mediaset la sconfitta per 5-0 nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Napoli: "Preferirei ascoltare, mi piacerebbe vedere sempre una linea univoca ma non parlo della nostra partita. Capisco che la linea è sottile, ci sono stati degli episodi, forse a favore nostro e altri a favore loro, giudicati frettolosamente. Però la partita è finita 5-0, di cosa devo parlare. Sapevamo di venire a Napoli avendo poche possibilità, però eravamo venuti fuori dopo i due gol presi e ci sembrava che ci fosse un rigore. Sicuramente delle decisioni hanno influito sul risultato, però mi dispiace essere rimasto in dieci. Probabilmente l'entrata di Vasic era grave, a me non sembrava perché guardava il pallone ma accettiamo tutto. Il nostro campionato riprende lunedì e ci porteremo dietro questa esperienza".

"In quei dodici minuti potevamo fare meglio, abbiamo sbagliato cose semplici forse anche per inesperienza. Purtroppo ci siamo sciolti quando il risultato era già sul 2-0. Non sono queste le nostre partite, anche se potevamo fare meglio. Abbiamo creato i presupposti, ma non ci siamo riusciti".