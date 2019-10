Cristiano Ronaldo torna in corsa per il Pallone d'Oro: la conferma, dopo le indiscrezioni su un'incontro segreto con gli emissari della rivista France Football, arriva anche dai bookmaker, che hanno ritoccato in maniera piuttosto significativa la valutazione sul portoghese. Due giorni fa il tabellone dava CR7 a 10,00, contro l'1,45 del favorito Virgil van Dijk e il 3,00 di Leo Messi, primo concorrente dell'olandese. La quota di Ronaldo è ora scesa a 4,00, a un soffio da quella dell'argentino, passato a 3,25; al rialzo anche l'offerta su van Dijk, ancora in testa ma a 1,50.