Pallone d'oro, Benzema contro Rodri: "Un giocatore che non ti fa dire wow". Domenech: "Real Madrid patetico e ripugnante"

La durissima presa di posizione del club spagnolo, che ha polemicamente deciso di non presenziare alla cerimonia di premiazione a Parigi dopo aver compreso che il premio non sarebbe stato attribuito al giocatore brasiliano, ha amplificato la portata del caso, scatenando la dura reazione di diversi mezzi di informazione internazionali e di molti addetti ai lavori.Ma c'è anche chi prende le difese di Vinicius jr e contesta la scelta dei giurati e di France Football di far trionfare il centrocampista di Manchester City e Spagna. Come il vincitore nel 2022 ed ex calciatore dei blancos,, intervistato da El Chiringuito: “E' da anni che Vini è un giocatore che, oltre a segnare gol, si dà un gran da fare per la squadra. Quest'anno, quando il Real Madrid ha vinto la Champions League, lui è stato determinante in ogni partita. Non c'è nessun altro che meritasse il Pallone d'oro più di lui.L'ho sentito in queste ore ed è triste, perché è difficile da accettare di non vincere il Pallone d'oro poche ora prima della consegna quando tutto il mondo dice che lo vincerai tu”.Da un francese all'altro e soprattutto da un vincitore all'altro del premio assegnato da France Football, anche– che ha pure allenato il Real Madrid dal 2016 al 2018 e dal 2019 al 2021 – ha espresso a DAZN le sue forti perplessità per la scelta caduta su Rodri: “Guardando alle prestazioni dell'ultima stagione, Vinicius jr è stato sensazionale. Merita un riconoscimento per il suo duro lavoro e per il talento. Può capitare che il vincitore non sia il giocatore che lo meriti di più e(e fu attribuito al compagno di squadra Luka Modric, ndr)”.A chiudere la rassegna dei pareri forti espressi nelle ultime ore da importanti esponenti del mondo del calcio, ma. Personaggio mai banale nelle sue analisi e spesso pungente nei giudizi: “Hanno mostrato una totale assenza di rispetto per il calcio, agli altri partecipanti, alla cerimonia e ai vincitori.”, ha dichiarato in un'intervista a Goal.com. E sui tentativi di fare pressione sui vertici di France Football per sapere in anticipo il nome del vincitore – come confessato dal caporedattore del magazine francese – Domenech ha commentato così: “Comportamento terribile, ripeto, terribile da parte di un club che si dice grande. Qualcuno ha lo definito bene dicendo una cosa del tipo: 'Deve capire che il mondo del calcio non ruota attorno a loro. Il Real ha la maglia bianca, ma ieri secondo me questa maglia era molto sporca”.