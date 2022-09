L'ex attaccante macedone dell'Inter, Goran Pandev ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Appena il Brera calcio ha contattato la mia Akademija, ho subito detto sì. È un progetto affascinante, per due motivi: primo, perché Milano è la città che mi ha accolto da bambino, mi sembra di ridare indietro qualcosa. Secondo, perché il Brera mi aiuterà nel mio sogno: vincere il campionato macedone e arrivare ai gironi di Europa League".



"Simone Inzaghi ha un attacco eccezionale, c’è solo l’imbarazzo della scelta, l’unico problema è azzeccare la coppia giusta. Dzeko è un fuoriclasse che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra. E poi Lautaro: per ma starebbe bene negli attacchi delle prime otto squadre d’Europa. E faccio questa previsione: quest’anno può vincere la classifica cannonieri. Inzaghi ha la rosa più forte di tutti, oltre a Lukaku ha preso anche altri giocatori importanti, mi piace molto Asllani. E spero proprio che Simone riesca dove non è riuscito l’anno scorso, vincere lo scudetto era l’obiettivo".