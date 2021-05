Cristian Panucci, ex difensore di Inter e Roma, parla alla Gazzetta dello scudetto dell'Inter sempre più vicino: "È dipeso tutto dalla Juve, che è andata sotto le aspettative: ha spento una corsa e ha acceso l’altra. Uno scudetto praticamente vinto con tanto anticipo non me l’aspettavo, il che non significa che non sia giusto: l’Inter se l’è guadagnato piano piano, facendo molto bene".