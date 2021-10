Fabio Paratici ha parlato dal Festival dello Sport ed è tornato sulla possibilità di portare Mauro Icardi alla Juventus: ​“Icardi non è stato così vicino alla Juventus per una serie di situazioni: era sotto contratto con l’Inter, era difficile fare un’operazione così. Poi noi alla Juve abbiamo avuto grandi attaccanti, era difficile trovarne uno migliore. Se n’è parlato tanto, ma non è mai stato vicino”.