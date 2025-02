Parma, Chivu è il nuovo allenatore: ufficiale

. L'ex difensore romeno di Inter, Roma e Ajaxin seguito all'ultima sconfitta per 1-0 in casa contro la Roma.con 20 punti raccolti in 25 giornate di campionato, 30 gol fatti e 45 subiti., dove ha allenato nel settore giovanile dal 2018 al 2024, guidando la formazione Primavera nelle ultime tre stagioni. Il suo profilo sarebbe stato preso in considerazione per la seconda squadra del club nerazzurro, che dovrebbe nascere quest'anno in vista del prossimo campionato di Serie C.

- Parma Calcio dà il benvenuto a Cristian Chivu, nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile.Chivu, insieme al suo, sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l’augurio di buon lavoro.