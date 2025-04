Parma, Chivu: "L'Inter pensava di aver già vinto. Il primo tempo è colpa mia"

Getty Images

Grande pareggio del Parma di Christian Chivu, che blocca sul 2-2 l'Inter capolista, rimontando dopo lo 0-2 con cui i nerazzurri chiudono in vantaggio il primo tempo. A Dazn il tecnico dei gialloblù ha analizzato la partita, facendo anche mea culpa per la formazione iniziale: "Ho sbagliato giocatori nel primo tempo, non idee. Ho chiesto scusa ad Almqvist per averlo messo in difficoltà".

LA PARTITA - Il Parma ha anche sfiorato il goal del vantaggio con Pellegrino: "Non ho visto l'occasione nemmeno dal vivo perché mi è passato qualcuno davanti. Lascio diverse porte aperte perché dobbiamo adattarci anche alle strategie dell'avversario. Nel secondo tempo l'Inter è stata meno aggressiva. Probabilmente pensavano di averla già vinta. Ci hanno fatto prendere campo creando qualcosina in più. Così l'abbiamo ripresa. Ci bastava una scintilla e metterli un po' in ansia. Abbiamo trovato coraggio strada facendo".

IL PASSATO - "Non posso negarlo. L'La riconoscenza rimarrà per sempre. Affrontare la tua squadra non è mai semplice. Ora penso al Parma e a raggiungereBisogna mantenere umiltà, tenere i piedi per terra e pensare che possiamo far meglio".