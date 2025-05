Parma-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

si affrontano nella 35esima giornata di Serie A.Sfida tra due delle squadre più in forma del campionato: i ducali di Cristian Chivu cercano altri tre punti per blindare la salvezza, i lariani di Cesc Fabregas invece hanno già ottenuto l'aritmetica certezza e puntano al decimo posto.Tutte le informazioni su Parma-Como:

: Parma-Como: sabato 3 maggio 2025: 15.00: DAZN: DAZN: Suzuki; Hainaut, Leoni, Valenti; Delprato, Keita, Sohm, Valeri; Ondrejka; Pellegrino, Bonny.. Chivu.: Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikoné; Cutrone.. Fabregas.- Chivu valuta di confermare Ondrejka dal 1' alle spalle di Bonny e Pellegrini, ballottaggio Sohm-Hernani con il primo favorito. Più dubbi per Fabregas: più Cutrone che Douvikas, Valle insidia Moreno mentre Strefezza e Ikoné vanno verso la titolarità.

- La sfida tra Parma e Como sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.- Parma-Como sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app per dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma tramite pc e notebook.- La telecronaca della gara è affidata ad Alberto Santi.