L'avventura del portoghese Felix Correia con la maglia del Parma potrebbe essere giunta al termine. Come riportato da seriebnews.com la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore classe 2001, potrebbe chiudere il prestito con i ducali anticipatamente e girare l'attaccante sempre in serie B, in una squadra che gli possa garantire più minutaggio.