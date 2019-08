Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla dopo la sconfitta contro il Burnley e, tra le altre cose, si è soffermato anche su Yann Karamoh: "È un potenziale enorme che deve determinare di più per le qualità che ha. Anche Kulusevski ha fatto bene così come Brugman che sul piano delle geometrie ha dimostrato in questi anni di poter fare bene anche in Serie A".