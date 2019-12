Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro la Sampdoria: "Per domani potrebbe non essere disponibile Scozzarella, che però verrà comunque con noi. Gervinho ha lavorato a parte per una botta, Cornelius valuterò se schierarlo dall'inizio o a gara in corso, mentre per Bruno Alves è tutto ok. Milan? Non è stata una prestazione esaltante, sarebbe stata una gara da pareggio se non fossimo stati ingenui sul loro gol. In Coppa Italia ho avuto risposte importanti, ma non avevo dubbi visto come si allenano i ragazzi durante la settimana".