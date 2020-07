Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa prima della sfida contro il Bologna: "Bisogna aspettare fino all’ultimo momento, tra il recupero e le diverse problematiche dei singoli calciatori. Domani non ci sarà Cornelius perché ha avuto un problema muscolare però allo stesso tempo rientra Roberto Inglese dopo un lungo periodo. E’ chiaro che il minutaggio che ha a disposizione non può essere quello di una partita intera ma averlo con noi è una cosa molto importante".



SULL'ATTACCO - "Chi gioca in attacco? Vediamo, devo valutare. Caprari dopo la partita di mercoledì è rimasto a Roma per motivi familiari per due giorni ed è rientrato oggi. Yann Karamoh ieri ha saltato l’allenamento per un problemino. Valuteremo domani il tutto per poi decidere chi far scendere in campo. Bisogna considerare il fatto che, in questo momento, bisogna mandare in campo coloro che a livello fisico stanno meglio".