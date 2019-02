Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Non saranno convocati Sierralta e Dimarco, devo fare qualche valutazione in base agli allenamenti durante la settimana e in base all'avversario. Qualche dubbio c'è ancora. Kucka sta lentamente raggiungendo la forma migliore come già si è visto a Torino, Stulac sta molto meglio, veniva da un infortunio che lo ha penalizzato nelle ultime gare e Scozzarella ha più minutaggio. Machin e Diakhate? Sicuramente possono già dare il loro contributo, Machin l'avevo fatto riscaldare a Torino, Diakhate invece era andato a mettere minuti nelle gambe con la Primavera, ma domani sarà con noi. Siligardi o Biabiany? Devo ancora decidere, Siligardi sta facendo bene ogni volta che viene chiamato in causa ma lo stesso Biabiany sta interpretando le ultime gare in maniera strepitosa".