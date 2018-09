Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta d’allenamento. La squadra ha sostenuto questa mattina i test atletici dello staff specializzato del Centro Ricerche Mapei. Nel pomeriggio, invece, agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno eseguito lavori di core stability seguiti da lavori di forza funzionale. La seduta è stata conclusa da un triangolare a tema in porzione ridotta del campo (nella foto la squadra vincitrice).



Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno eseguito un lavoro personalizzato. Terapie alternate a lavoro personalizzato per Amato Ciciretti e Massimo Gobbi (trauma contusivo), mentre Jonathan Biabiany e Alberto Grassi sono stati sottoposti a terapie. Assenti Federico Dimarco, Francisco Sierralta e Leo Stulac impegnati con le rispettive Nazionali.



Domani, mercoledì 5 settembre, per i crociati è in programma una seduta d’allenamento pomeridiana a porte aperte al Centro Sportivo di Collecchio che avrà inizio alle ore 16.00.