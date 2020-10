Il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato degli ultimi movimenti di mercato a parmalive.com: "Abbiamo preso tre dei quattro acquisti messi nel tweet di ieri, ma finché non sono arrivati non si sa che può succedere. Alla fine della sessione credo che potremo aspettarci sette nuovi acquisti. L'esterno difensivo? Ci sono un paio di opzioni per il terzino, ma Durm non è più una opzione, perché cerchiamo a destra e non a sinistra. Credo che il nuovo acquisto verrà annunciato domani, ma forse non sarà tra questi due nomi".