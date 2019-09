Parma-Cagliari 1-3



Sepe 5: sul primo gol non ha colpe, praticamente immobile sul raddoppio di Ceppitelli



Darmian 7: la fascia destra è sua per gran parte della partita; è già in condizione campionato; assist al bacio per Barillà



Alves 6: la sfortuna gli nega il gol su punizione, bravo sui palloni alti



Iacoponi 5,5: Nandez e Simeone gli girano attorno creandogli scompiglio



(Dal 35’ s.t. Sprocati sv)



Gagliolo 5: il Cagliari sulla sua fascia fa quello che vuole; Nandez va spesso al cross sul fondo; fatale l'errore sul terzo gol



Barillà 6: lotta a centrocampo, segna il gol che accorcia le distanze



Brugman 5,5: la battaglia dei registi la vince Cigarini; il crociato è spesso impacciato nel far ripartire l’azione



(Dal 27’ s.t. Pezzella 6: un terzino di ruolo sulla sinistra; prova a spingere la sua squadra nella ripresa)



Hernani 5,5: ci prova in tutti i modi: da calcio piazzato e da fuori area; ancora poco incisivo



Gervinho 5: poche fiammate e qualche conclusione che non impensierisce Olsen



Inglese 5: Pellegrini e Ceppitelli spesso vincono i duelli con il numero 9 crociato; poco cattivo sotto porta



(Dal 27’ s.t. Cornelius 5,5: poche occasioni per mettersi in mostra)



Kulusevski 6: duetta con Darmian sulla fascia destra e fornisce spunti interessanti



All. D’Aversa 5,5: sotto di due reti a fine primo tempo, tarda ad effettuare i cambi