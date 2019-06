Sogna in grande il Parma: dopo la salvezza dell'ultimo anno, infatti, i Ducali preparano il mercato per la prossima stagione. In casa gialloblù, si accendono sogni e fantasie: secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, è in atto un pourparler con Gigi Buffon, dopo l'ufficialità dell'addio del portiere al Psg. Al momento non c'è ancora una trattativa vera e propria, ma l'ipotesi è viva, legata ad una piazza importante nella carriera del portiere, che proprio in Emilia ha mosso i suoi primi passi nel professionismo. E' ancora da valutare, infatti, il futuro di Luigi Sepe, per il quale non è ancora scattato il riscatto dal Napoli.



ATTACCO, TANTE IPOTESI - Altro nome che stuzzica l'ambiente è quello di Mario Balotelli, reduce da buoni mesi al Marsiglia. Il problema è rappresentato dalle richieste economiche del giocatore. Per sostituire Inglese, allora, Faggiano pensa ad altri nomi: Caputo, Pinamonti e Stepinski sono piste decisamente più percirribili. Difficili, invece, le ipotesi Pavoletti e Barrow.