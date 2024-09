Getty Images

Parma, Pecchia: "Approccio non bene, poi ci vuole più attenzione. Ma i risultati arriveranno"

un' ora fa



Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 3-2 subita in casa contro il Cagliari:



"E' una sconfitta che brucia, abbiamo fatto tante belle cose vanificate da un finale che lascia in eredità rabbia, amarezza e dispiacere. Avevamo meritato il pareggio, la squadra ha giocato con qualità e ha avuto anche l'occasione per passare in vantaggio. Poi però ci ritroviamo qui a commentare un ko casalingo. Il calcio è questo, dobbiamo essere bravi a reagire come abbiamo fatto dopo lo 0-1 a fine primo tempo. Non sono preoccupato, c'è un percorso di crescita che stiamo seguendo e abbiamo margini di miglioramento. Noi vogliamo giocare a calcio e vincere le partite, proprio per questo ci sono dei momenti in cui bisogna imparare a soffrire gestendo in modo diverso determinate situazioni. Ci vuole più attenzione, è evidente. Ma sono convinto che i ragazzi impareranno tanto da una serata di questo genere. Sono contento di un gruppo che lavora e risponde bene, chi è entrato dalla partita ha dato una spinta importante ma non avevo assolutamente dubbi. Ora dobbiamo assimilare la sconfitta e farne tesoro. Mi dispiace solo per un approccio non all'altezza del Parma, ma poi ci siamo comportati bene. Da domani penseremo già alla prossima partita, continuando su questa strada i risultati arriveranno".