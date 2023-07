Il Parma Calcio annuncia di aver acquistato dalla Ternana Calcio a titolo definitivo le prestazioni sportive di Anthony Partipilo. Il centrocampista offensivo ha realizzato 7 gol e 4 assist nella scorsa stagione. In totale, nel campionato di Serie B, ha collezionato 71 presenze (di cui 61 da titolare), ha giocato 5.269 minuti, totalizzando 16 gol e 16 assist.



La prima dichiarazione da crociato di Anthony Partipilo: "Sono felicissimo di essere qui, è la tappa più importante della mia carriera e una scelta della quale non ho mai avuto dubbi. Ringrazio il Presidente Krause e i direttori per avermi dato questa opportunità e questa fiducia, ora voglio ripagarla sul campo insieme ai miei compagni. Ci tengo anche a ringraziare la Ternana Calcio per i quattro anni vissuti insieme".