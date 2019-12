Il Parma domina il primo tempo, soffre nella ripresa e per poco rischia di subire il gol del raddoppio. Alla fine un rigore del brasiliano Hernani (al primo centro stagionale con la maglia crociata) regala vittoria e passaggio del turno ai Ducali. Che fatica staccare il pass per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Il Frosinone non tocca palla nei primi 45’ ma nel secondo tempo mette in campo corsa, determinazione e voglia di andare a segnare il gol del pari. I crociati abbassano il ritmo e soffrono le incursioni ciociare. Alcune disattenzioni in fase difensiva e soprattutto in marcatura hanno deciso un match che negli ultimi venti minuti ha letteralmente cambiato faccia.



Prima Dermaku ha consegnato a Trotta il pallone dell’1-1, poi Paganini ha steso Kucka in area compiendo una grave ingenuità. Il Parma ha trovato il gol del 2-1 con il suo numero 10 e ha ottenuto il passaggio del turno. Tempi supplementari scampati in vista del difficile match di domenica sera contro la Sampdoria. Ora il prossimo avversario dei crociati in Coppa Italia sarà la Roma all’Olimpico. Una vera e propria rivincita per i giallorossi dopo la sconfitta del Tardini per due reti a zero.



Il problema dei ducali mostrato nel match contro il Frosinone è la cattiveria in zona gol e la voglia di andare a chiudere la partita. Nel momento migliore del Parma Iacobucci ha compiuto diverse parate importanti ma altre conclusioni sono finite ampiamente a lato o sprecate dall’attacco gialloblu. Imprecisioni che avrebbero potuto costare caro alla squadra di D’Aversa, ancora in emergenza soprattutto in attacco a causa dei diversi infortunati. A Genova bisognerà ritrovare la giusta determinazione e concentrazione sia nella fase difensiva che offensiva. Stavolta la zona Cesarini ha sorriso ai Ducali e se vincere aiuta a vincere si andrà in Liguria per portare a casa il bottino pieno.