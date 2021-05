Manuel Pasqual, ex difensore tra le altre della Fiorentina, parla a Rai Sport di Antonio Conte, tecnico dell'Inter: "Si è superato all'Inter in questi due anni perché è riuscito a diminuire il gap con la Juventus e poi a mettersela di molto alle spalle. Lui vive per la vittoria, è riuscito a entrare nella testa dei suoi giocatori e a dare loro la stessa mentalità".