L'ex difensore del Torino, Pasquale Bruno ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "La Roma è settima in classifica e Mourinho dà la colpa agli arbitri. Ma si può? E ora, se il Milan non vince lo scudetto, ha senso dare la responsabilità a Serra? Ha sbagliato, va bene, però c’è un limite a tutto. Meno male che Pioli ha avuto buon senso".



"Mi piacerebbe arbitrare: avrei il carattere giusto. E ammonirei subito tutti i simulatori, tanto li conosco uno per uno. Tutti gridano e si mettono le mani sulla faccia anche se vengono sfiorati sul petto. L'esempio è Bonucci: in Italia fa quello che vuole, con la Nazionale lo hanno espulso in due minuti".