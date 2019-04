Je n'ai pas de mot assez fort pour exprimer la douleur que je ressens face à #NotreDame ravagée par les flammes. Ce soir, tous les Parisiens et Français pleurent cet emblème de notre Histoire commune. De notre devise, nous tirerons la force de nous relever. Fluctuat nec mergitur. pic.twitter.com/0kRRvAqNIT — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 aprile 2019

#Intervention en cours à #NotreDame

Un dispositif important est déployé. Merci de ne pas encombrer la ligne 18/112, laissez libre accès aux sapeurs-pompiers de Paris, pour leur permettre d’intervenir dans les meilleures conditions. pic.twitter.com/jRiHoNo6rf — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 15 aprile 2019

La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 15 aprile 2019

Paura a Parigi, in fiamme uno dei simboli più rappresentativi della città:. Le fiamme, partite da un'impalcatura presente per ristrutturazioni, hanno provocato inizialmente una colonna di fumo visibile da tutta la città,. Evacuati i turisti, i vigili del fuoco sono al lavoro con pompe e autogru per provare a fermare l'impeto dell'incendio. Allarmante il commento di un portavoce della cattedrale: "". Devastato quello del sindaco Anne Hidalgo: "Terribile incendio"."Serviranno diversi anni per la ricostruzione di Notre-Dame". A partire da domani la Fondation du Patrimoine lancerà una colletta nazionale per i fondi necessari ai lavori sulla cattedrale di Parigi.L'incendio continua a divampare l'incendio a Notre-Dame: in fiamme la facciata posteriore e la torre sinistra.Non si placa l'incendio a Notre-Dame e aumenta il panico: secondo l'agenzia France Presse,- Il presidente francesesi è recato sul luogo per assistere alla lotta alle fiamme che hanno avvolto Notre-Dame.d- "". Su Twitter la Protezione Civile spiega come l'utilizzo di Canadair o elicotteri non sia adatto e pericoloso, rendendo ancor più fragile la struttura e provocando danni collaterali alle strutture limitrofe.​ Contro le fiamme sono impegnati circa 400 vigili del fuoco.- Il sindaco di Parigiaffida a Twitter il proprio pensiero: "Questa sera tutti i parigini e i francesi piangono. Troveremo la forza per risollevarci.- L'incendio sembra inarrestabile: come riferito dall'agenzia Reuters, le fiamme hanno preso una delle due torri della facciata.- "Fuoco difficile", commentano i vigili del fuoco alle prese con l'incendio a Notre-Dame. "I colleghi proveranno a entrare, ma l'obiettivo è non perdere uomini. Esiste la possibilità di usare grandi scale con bracci elevatori articolati".Il sindaco di Parigi ha aperto l'unità di crisi, si è deciso di procedere all'evacuazione degli abitanti della Ile de la Cité, dove si trova Notre-Dame.Emmanuel Grégoire, vice-sindaco di Parigi, ha dichiarato a BFM Paris: "La priorità è prevenire che il rischio di un collasso faccia vittime collaterali sulla riva, i turisti. Ora la doppia priorità è di salvare le opere d'arte all'interno perché il danno può essere maggiore. Quindi c'è il problema del controllo dell'incendio stesso che si è diffuso in tutta la struttura e la cui violenza è spettacolare".- Aperta un'inchiesta per fare chiarezza sulle origini dell'incendio.- Non solo la: è crollato completamente il tetto di Notre-Dame, l'incendio non accenna a placarsi.