Leonardo, centravanti del, già a quota 5 gol in stagione, rilascia una lunga intervista al Corriere della Sera, partendo dalla sua arma, il colpo di testa: “Fare i gol di testa mi riesce bene, anche grazie al gioco che facciamo. Cosa conta di più? Il tempismo. E’ un riflesso che hai dentro e ti consente di leggere la palla prima dell’avversario, stare in aria o anticipare un tuffo. Se ho mai rischiato di farmi male? Sì, a 14 anni il portiere mi ha colpito e sono svenuto. Quando ho ripreso coscienza ho subito chiesto se avevo fatto gol: risposta positiva”.- “Mi dicono sia un mago dei rapporti umani: fa stare bene la sua squadra. La Juve ha già preso 3 gol di testa? Ci stiamo preparando e spero di aggiungermi alla lista”.- “Purtroppo non l’ho ancora conosciuto, ma arriverà il momento. E sarà emozionante”.- “Sono sincero: fa effetto giocare contro un avversario che sceglievi alla Playstation per vincere. Sarà un’emozione e un piacere giocarci contro. E dargli battaglia”.“E’ un obiettivo? Credo di sì. Chi ha meritato finora è andato. Ma non so se Mancini sta pensando a un gioco più alla Sabri, senza un vero 9”.“Mi ha dato tanto, perché ho ammirato campioni veri, anche di umiltà. Ho preso dei valori umani incredibili da quei ragazzi”.