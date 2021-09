L'addio del responsabile dello scouting Riccardo Pecini alla Sampdoria era nell'aria già da tempo. Il dirigente, autore di parecchi colpi 'da plusvalenza' per la società blucerchiata, ha lasciato Genova per tornare a La Spezia, guidando proprio la società bianconera. Oggi, in un'intervista a La Repubblica, Pecini ha spiegato i motivi del suo addio:

"Ho ritenuto che fosse finito un ciclo. Umanamente non sarei mai andato via, dal punto di vista professionale si devono fare scelte diverse, considerando prospettive personali e societarie" ha spiegato Pecini che, da quel giorno, non ha più consigliato Ferrero: "Dopo il mercato non è più successo" ha aggiunto.



In estate, Pecini ha anche condotto una trattativa con la Samp, poi naufragata: "Ci sono stati degli intoppi per Falcone, non di tipo sportivo, che hanno fatto saltare un passaggio ormai definito" conclude il dirigente..