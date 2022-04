Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Leicester: "Esame importante? Penso che sia normale incontrare difficoltà contro una squadra così. Giocare qui non era semplice ma l'abbiamo fatto, è un piccolo mattone in vista del ritorno".



PREMIER LEAGUE - "Differenze tra Serie A e campionato inglese? C'è un pizzico di verità, però devo dire che il campionato si sta livellando e ci sono tante squadre con cui si incontrano difficoltà".



ZALEWSKI - "Nicola è molto bravo, ci sta dando una grande mano. Bravo a dribblare e a creare superiorità numerica, per me è stato semplice trovare lo spazio giusto con il suo passaggio e fare gol".



IL RITORNO - "Siamo ottimisti, giocheremo nel nostro stadio e con i nostri tifosi. Usciamo da qui contenti e carichi".