L'edizione odierna de "la Repubblica” analizza la sfida tra Torino e Inter e spiega come i nerazzurri abbiano raccolto esattamente quanto meritassero.



“L’Inter guadagna quello che merita, cioè niente. Come se fosse zero la voglia di avvicinarsi al Napoli rallentato, zero la necessità di andare oltre l’unico punto preso fin qui nel 2019 (con zero gol, appunto), zero l’orgoglio di esserci un po’ meglio e smentire una specie di sofferenza congenita che prende i nerazzurri quando inciampano nel vecchio Toro. Per dire: l’anno scorso 1-0 con gol di Ljajic al 36’, quest’anno 1-0 col gol di Izzo al 35’. Solita storia, mica bella per l’Inter”.