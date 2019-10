In un'intervista concessa a Bergamo TV post sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato anche delle prossime mosse di mercato del club neroblu e in particolare del futuro dell'attaccante colombiano Duvan Zapata.



Corteggiatissimo in Italia (l'Inter lo segue da tempo) e all'estero (Monaco e club inglesi) per l'Atalanta Zapata è incedibile: "​Resta anche a gennaio, non si muove, non chiedetemelo più"