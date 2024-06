AFP via Getty Images

Perché il Belgio ha convocato solo 25 giocatori per gli Europei

35 minuti fa



In un torneo in cui tutti i ct vorrebbero quanti più giocatori possibili a loro disposizione, quello del Belgio, Domenico Tedesco, ha deciso che gli bastano 25 calciatori per provare a vincere con i Diavoli Rossi i prossimi Europei. Ad EURO 2024, l'allenatore italiano si presenterà dunque con un giocatore in meno rispetto a quanti aveva la possibilità di scegliere.



La lista definitiva è stata pubblicata oggi e in essa non ci sono Arne Engels e Mandela Keita, nonostante si fossero allenati con il gruppo nell'ultima settimana. Lo stesso ct ha spiegato la sua scelta in conferenza stampa. "Abbiamo deciso di partecipare a Euro 2024 con 25 giocatori. È una questione di spirito di gruppo. Non volevo deludere un giovane giocatore", ha detto a VTM NEWS. "Dopo aver consultato il personale medico, so che Tielemans sarà in grado di allenarsi immediatamente in Germania. Anche Vertonghen e Theate stanno bene per cui, sia qualitativamente che quantitativamente, le cose vanno bene".