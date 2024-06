Perché Mbappé non può indossare la maschera con i colori della Francia

AFP via Getty Images

, stella dellae del Real Madrid al quale si unirà una volta terminati gli Europei, è apparso per la prima volta con lache sarà costretto ad indossare dopo la terribile botta al setto nasale rimediata contro l’Austria. Una protezione colorata, ricca di simboli e segni ma che non potrà essere utilizzata durante le gare ufficiali.“Attrezzatura medica (ad esempio protezione per la testa, maschere facciali, ingessature, ginocchiere o ginocchiere, gomitiere):". Questo il testo del regolamento, che dunque vieta simboli, iniziali e scelte cromatiche come quella operata dal fenomeno ex Monaco, con i colori della bandiera francese come in foto. La Francia dovrà presentare una maschera di un unico colore, presumibilmente nera, e ottenere l'approvazione della UEFA.

