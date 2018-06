Mattia Perin, nuovo portiere della Juve, ha parlato in un video diffuso dal club bianconero sul suo sito. Ecco l'intervista: "Ho tanto entusiasmo, arrivo in punta di piedi con la massima umiltà e tanto da imparare ma spero quest’anno di dare il mio contributo alla causa quando serve e di farmi trovare pronto. C’è stato un forte interesse da parte della società, quando mi ha contattato al telefono il mio agente non ho potuto che dire di sì. Questi sono treni che passano una volta nella vita e non potevo rifiutare la Juventus. Io mi sento pronto io ho passato dei momenti difficili con gli infortuni che mi hanno fatto crescere e trovare altri equilibri e mi hanno fatto diventare uomo. Arrivo alla Juventus all’età giusta".